Мэрия заявила, что рост числа инфицирований "оказывает огромное давление на и без того расшатанную систему здравоохранения".

Мэр Лондона Садик Хан объявил о "чрезвычайной ситуации" в городе из-за роста числа случаев коронавируса и угрозы переполнения больниц больными ковидом.

Об этом сообщает Sky News.

Мэрия заявила, что рост числа инфицирований "оказывает огромное давление на и без того расшатанную систему здравоохранения".

"Если мы не начнем немедленных действий сейчас, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей. Лондонцы продолжают нести огромные потери, и сегодня я прошу их оставаться дома, если только это не является абсолютно необходимым для вас", - сказал Садик Хан.

Ситуация с коронавирусом в Лондоне

На сегодня в больницах Лондона с COVID-19 находятся 7034 человека, что на 35% больше по сравнению с первым пиком пандемии весной.

При этом количество людей, пользующихся аппаратами искусственной вентиляции легких, выросло на 42% - с 640 до 908 - за неделю до 6 января.

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Автор: Олег Давыгора