Вместе с тем власти оставили рекомендацию надевать маски в закрытых помещениях.

В Литве с 1 июля отменяют почти все карантинные ограничения.

В документе МВД Литвы сказано, что "паспорт возможностей" будут использовать на массовых мероприятиях, где нет сидячих мест для зрителей – фестивалях, массовых собраниях, концертах и т.д., а также при предоставлении услуг в сфере образования и здравоохранения, сообщает издание Delfi.lt.

Читайте такжеВ Израиле половина инфицированных штаммом "Дельта" были вакцинированы от коронавирусаПри этом остается рекомендация надевать маски в закрытых помещениях.

Также останется в силе требование заранее регистрировать участников мероприятий - продавать билеты по интернету. Если у посетителей нет "паспорта возможностей", то они могут занимать на мероприятии только сидячие места, не больше 75% всех мест. На открытом пространстве число участников не ограничено.

Большая часть разных видов деятельности - сфера образования, посещение пациентов в больницах и др. регламентируется отдельными решениями.

В силе останется режим чрезвычайного положения, контроль на границах, регулирование экономической деятельности и сферы услуг. В частности, при пересечении границы будут требовать документ о вакцинации от COVID-19 признанными в ЕС вакцинами и отрицательный тест на COVID-19.

Министр внутренних дел Агне Билотайте призвала литовцев не расслабляться и активно прививаться от коронавируса.

За минувшие сутки в стране было выявлено 15 новых случаев коронавирусной болезни, смертей не фиксировали. В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело свыше 278,6 тыс. человек, умерли более 4,3 тыс.

Карантин в стране был введен 7 ноября 2020 года.

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Автор: Виктория Токарева