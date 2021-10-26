В Минздраве страны прогнозируют, что приказ о мобилизации должны объявить 2 ноября.

Министерство здравоохранения Латвии планирует 29 октября подать в правительство запрос на объявление мобилизации врачей из-за кризисной ситуации с COVID-19 в стране.

Об этом сообщает агентство Leta со ссылкой на руководителя Центра экстренной медицинской помощи Латвии Диту Хейберг.

"Мобилизация означает целенаправленное планирование и подготовку национальных мер военного и гражданского защиты для предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий с использованием определенных человеческих, материальных и финансовых ресурсов", - отметила она.

В Минздраве прогнозируют, что приказ о мобилизации должны объявить 2 ноября.

Читайте такжеВ Чехии граждан обязали носить на работе респираторыМинистр Даниэльс Павлюц планирует подать в правительство распоряжение о частичной или местной мобилизации. Предполагается, что у ведомства будет право координировать и выдавать повестки. Будут определены специальности медперсонала, которые будут охвачены объявленной мобилизацией.

По словам главы Минздрава, мобилизованным врачам будут платить зарплату из госбюджета.

Хайберг пояснила, что повестки получат как работники частных медицинских учреждений, так и медицинские работники, которые не работают в сфере здравоохранения.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи отметила, что невыполнение повестки во время объявления мобилизации влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщает ресурс Index Minfin, в Латвии вакцинированы от коронавирусной болезни более 50 процентов граждан.

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Автор: Тамара Отовская