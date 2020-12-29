Ранее Путин заявлял, что еще не делал прививки от коронавируса, потому что она пока не рассчитана на людей его возраста.

Президент РФ Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о своей вакцинации от коронавируса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены, собственно, на текущей неделе. Дальше просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и тогда, когда он сочтет целесообразным», - сказал Песков.

По его словам, на сегодня пока неизвестно, в какой форме это будет происходить.

Ранее на большой пресс-конференции Путин заявил, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока что она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу сообщил, что препарат «Спутник V» одобрен для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68 лет).

Отношение россиян к российской вакцине от коронавируса

Опрос социологической службы "Левада-Центр" свидетельствует, что почти 60% россиян отказались прививаться российской вакциной "Спутник V".

В частности, отвечая на вопрос, готовы ли граждане лично сделать прививку вакциной «Спутник V», если вакцинация будет бесплатной и добровольной, 58% - ответили «нет», 38% - готовы вакцинироваться, а 4% - что против любой вакцинации.

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки - желание дождаться завершения испытаний вакцины (30%) и опасения по поводу побочных эффектов (26%), 12% - имеют противопоказания для вакцинации, еще 12% - не видят смысла в прививках.

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Автор: Роман Цимбалюк