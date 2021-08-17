Первую партию вакцины в 5 тыс. доз доставили в Кот-д’Ивуар из Гвинеи при содействии Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения Кот-д’Ивуара объявило о начале вакцинации целевых групп населения от лихорадки Эбола.

14 августа в стране впервые с 1994 года был выявлен случай болезни, вызванной вирусом Эбола.

Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, первую партию вакцины в 5 тыс. доз доставили в Кот-д’Ивуар из Гвинеи при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным Минздрава, первыми вакцину получат медицинские работники, контактировавшие с заболевшей, и пограничники.

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14 августа ВОЗ сообщила, что в Кот-д’Ивуаре впервые за 25 лет выявлен случай болезни, вызванной вирусом Эбола. Заболевшей оказалась 18-летняя девушка, она прибыла в страну из Гвинеи. Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке продолжалась с 2013 по 2016 год. В феврале 2021 года в Гвинее зафиксировали новую вспышку эпидемии, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая