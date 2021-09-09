Менингит - потенциально смертельное заболевание, передается людям через дыхательные пути или выделения из горла инфицированных людей.

В северо-восточном регионе Демократической Республики Конго объявлена вспышка менингита – там уже умерли более 120 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Первые случаи заболевания в ДР Конго были зарегистрированы в июле. Сейчас более 100 человек получают лечение на дому и в медицинских учреждениях.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, местные жители считают, что вспышка связана с колдовством. Вместо того, чтобы обратиться за лечением, некоторые люди переезжают с одного места на другое, надеясь, что болезнь не последует за ними. Именно поэтому, говорят специалисты, вспышку труднее сдержать.

Правительство ДР Конго и ВОЗ направили группу в северо-восточную провинцию Тшопо для сдерживания ситуации.

Провинция является частью "пояса африканского менингита", который проходит через континент от Сенегала до Эфиопии и охватывает 26 стран.

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Что такое Менингит

Менингит - потенциально смертельное заболевание, передается людям через дыхательные пути или выделения из горла инфицированных людей.

Для диагностики менингита используется люмбальная пункция. Она заключается в заборе спинномозговой жидкости из позвоночного канала с помощью шприца и её исследования на наличие возбудителя заболевания.

Лечение менингита проводится с помощью антибиотиков, противовирусных или противогрибковых средств.

Менингит может вызывать серьёзные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход.

Автор: Денис Прядко