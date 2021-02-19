В спрее содержится липопептид, который предназначен для предотвращения проникновения SARS-CoV-2 в клетки. Он недорогой и может долго храниться без охлаждения.

Ученые из Колумбийского университета разработали назальный спрей от коронавируса. Его действие проверили на хорьках.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Columbia University Irving Medical Center.

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Ученые уверяют, что спрей предоставляет мгновенную защиту от вируса, который длится не менее суток. Также разработчики утверждают, что препарат эффективно защищает от мутированных вариантов SARS-CoV-2.

В спрее содержится липопептид, который предназначен для предотвращения проникновения SARS-CoV-2 в клетки. Он недорогой и может долго храниться без охлаждения.

Ученые протестировали лекарства на моделях хорьков, легкие которых очень похожи на человеческие. Кроме этого, эти животные очень чувствительны к заражению SARS-CoV-2 и легко распространяют вирус между собой.

Результаты исследования на хорьках

Одной группе хорьков ежедневно вводили лекарства через нос. После этого их помещали в клетку к инфицированным животным. Во время исследования ни один из подопытных животных не заразился после прямого контакта с инфицированным животным. Кроме этого, вирусная нагрузка была нулевой. Зато в группе контроля все животные тяжело заболели.

Когда ученые протестировали средство на нескольких вариантах SARS-CoV-2, в частности B.1.1.7 (британский штамм) и B.1.351 (южноафриканский штамм), то оказалось, что соединение предотвращало слияние спаечного белка вируса с мембраной клеток.

"Даже в идеальных условиях, когда большая часть населения вакцинирована и строго придерживаются мер по дистанцированию, противовирусный спрей будет важным дополнением для защиты людей и контроля передачи вируса", – заявили разработчики лекарств Маттео Поротто и Эн Маскона.

Разработчики планируют провести клинические исследования, но сроки окончания испытаний пока не объявляют.

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Автор: УНИАН