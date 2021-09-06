Благодаря врачам сестрички первый раз в жизни посмотрели друг на друга.

Врачи в Израиле впервые успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами.

После проведенной 12-часовой операции в воскресенье две сестрички впервые смогли посмотреть друг на друга, и теперь их, вероятно, ожидают совершенно нормальные жизни, пишет Times of Israel.

"Когда медсестры положили новорожденных рядом, они смотрели друг на друга, издавали звуки и нежно касались друг друга - это было прекрасно. Можно было наблюдать общение между ними, и оно было таким особенным", - рассказал директор отделения детской интенсивной терапии Медицинского университетского центра "Сорока" в Беэр-Шеве, доктор Исаак Лазар.

— Igal Malka 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@igal_malka) September 5, 2021

Дети родились в августе 2020-го, но операцию по их разделению медики начали планировать еще до появления малышек на свет. По словам врачей, малейшая ошибка могла стоить близнецам жизней.

"Любое неправильное решение способно было стать решающим между жизнью и смертью. Все было настолько деликатно, потому что операция проводилась между крупными кровеносными сосудами в головах младенцев. Мы понимали, что любое кровотечение может иметь катастрофические последствия", - отметил Лазар.

Непростой была и сама госпитализация малышек, так как оборудование и прочие условия нужно было создать сразу для двух людей в палате, предназначенной для одного. Кроме того, медикам пришлось выращивать для девочек дополнительную кожу.

"Было невероятно сложно. Младенцы были связаны затылками в зоне, где не было кожи и черепа. Нам нужно было вырастить им больше кожи", - сказал Лазар.

Для этого врачи вставили надувные силиконовые пакеты в прилегающие части голов, между скальпом и черепом, и стали выращивать кожу поверх них.

Читайте такжеСиамские близнецы в Черновцах: в сети впервые показали фото малышей"Каждые несколько дней в пакеты вводили стерильную воду, увеличивая их объем. Это медленно растягивало кожу. Спустя пять-шесть месяцев эти наполненные водой мешочки и покрывающая их кожа стали такими же большими, как голова ребенка, и казалось, что у каждого ребенка по две головы. Когда эти "воздушные шары" были готовы, младенцев можно было отправлять на операцию. Она длилась 12 часов и закончилась тем, что врачи разделились на две команды в двух отдельных операционных, выполняя реконструкцию черепа каждой из девочек и сшивая кожу", - рассказал доктор.

Благодаря израильской технологии создания трехмерных моделей и сотням часов подготовки операция в итоге прошла успешно. Затем близнецов перевели в отделение интенсивной терапии, уже на следующий день они начали дышать самостоятельно, а в воскресенье впервые увидели друг друга.

"Поскольку младенцы не могли двигать головой в течение первых 12 месяцев своей жизни, существует еще физический недостаток, но с правильной реабилитацией для их физического и когнитивного развития мы ожидаем, что они наверстают упущенное", - отметил Лазар, добавив, что теперь у девочек существует "значительный шанс" на абсолютно нормальные жизни.

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Автор: Катерина Комолова