Глава правительства заявил, что страна победила пандемию.

В Израиле собираются отменить требование носить защитные маски в закрытых помещениях.

Об этом пишет Newsru.co.il.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сделал это заявление в ходе церемонии, посвященной чествованию медицинских работников. По его словам, отмена запрета зависит от ситуации с заболеваемостью.

"Если в ближайшие дни показатели заболеваемости не ухудшатся, то с 15 июня будет отменено требование носить защитные маски в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Италии установили рекорд по вакцинации от коронавируса: 600 тысяч прививок за деньТакже на мероприятии выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он сказал, что в Израиле побеждена эпидемия коронавируса.

Перед началом церемонии работники медкомплекса "Адаса" заявили, что намерены бойкотировать её из-за присутствия Нетаниягу. Они жалуются на недостаточное финансирование больниц, из-за которого те не могут рассчитаться с поставщиками и испытывают трудности при выплате зарплат.

Коронавирус в Израиле

В Израиле от коронавируса полностью привито большинство взрослого населения.

Согласно данным ресурса OurWorldInData, страна является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.

С1 июня в стране прекращает работу система «зеленых пропусков» и «фиолетовых значков». Также у израильтян перестали запрашивать подтверждение вакцинации или выздоровления от COVID.

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Автор: Людмила Жерновская