В Израиле собираются отменить требование носить защитные маски в закрытых помещениях.
Об этом пишет Newsru.co.il.
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сделал это заявление в ходе церемонии, посвященной чествованию медицинских работников. По его словам, отмена запрета зависит от ситуации с заболеваемостью.
"Если в ближайшие дни показатели заболеваемости не ухудшатся, то с 15 июня будет отменено требование носить защитные маски в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Италии установили рекорд по вакцинации от коронавируса: 600 тысяч прививок за деньТакже на мероприятии выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он сказал, что в Израиле побеждена эпидемия коронавируса.
Перед началом церемонии работники медкомплекса "Адаса" заявили, что намерены бойкотировать её из-за присутствия Нетаниягу. Они жалуются на недостаточное финансирование больниц, из-за которого те не могут рассчитаться с поставщиками и испытывают трудности при выплате зарплат.
Коронавирус в Израиле
В Израиле от коронавируса полностью привито большинство взрослого населения.
Согласно данным ресурса OurWorldInData, страна является одним из мировых лидеров по количеству вакцинированных от COVID-19.
С1 июня в стране прекращает работу система «зеленых пропусков» и «фиолетовых значков». Также у израильтян перестали запрашивать подтверждение вакцинации или выздоровления от COVID.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram