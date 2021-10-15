В городах по всей Италии начались протесты против "зеленых паспортов".

Многотысячные протесты начались по всей Италии в пятницу, 15 октября, после того как в стране вступило в силу требование для всех работников предъявлять на рабочем месте так называемые "зеленые паспорта".

Как информирует DW, это документы, удостоверяющие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19.

Улицы итальянских городов усиленно патрулирует полиция. Уроки в школах сократили, иностранные посольства объявили, что протесты могут перерасти в столкновения. Накануне профсоюзы предупреждали о перебоях с поставками товаров и оказанием услуг из-за запланированных забастовок. Впрочем, пока хаоса удалось избежать.

6500 работников порта города Триест заблокировали вход в терминалы. В Генуе около трех сотен человек перекрыли въезды на территорию порта. Мирная акция под лозунгом "Свобода" ("Liberta") также началась во Флоренции.

Читайте такжеВо Франции хотят продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до июля 2022 года (видео)С 15 октября для того, чтобы попасть на рабочее место, все без исключения работники в частном и государственном секторе должны предъявить "зеленый паспорт". В целом нововведение коснется около 23 миллионов человек.

Учреждениям и предприятиям, которые не обеспечат соблюдение правила, грозит штраф на сумму до 1000 евро. Работникам, которые появятся на работе без "зеленого паспорта", грозят еще большие штрафы - от 600 до 1500 евро.

В правительстве Италии заверили, что новое правило поможет предотвратить новый локдаун в связи с увеличением числа новых заражений коронавирусом. "Для работодателей и работников "зеленый паспорт" гарантирует безопасность на рабочем месте и сохранение производительности", - цитирует вице-президента Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Маурицио Стирпе агентство dpa.

До сих пор в Италии уже действовало правило предъявлять COVID-паспорт для посетителей ресторанов, кинотеатров и стадионов, а также в междугородних поездах, автобусах и на внутренних авиарейсах. В школах и медучреждениях также требовали "зеленые паспорта".

На минувших выходных по Италии уже прокатилась волна протестов против введения "зеленых паспортов" на рабочих местах. В Риме во время акции произошли столкновения демонстрантов с полицией, были задержанные.

Уровень вакцинации от COVID-19 в Италии является самым высоким в Европе. По данным Министерства здравоохранения страны, около 85% итальянцев старше 12 лет получили по крайней мере одну дозу прививки.

Ранее сообщалось, что власти Италии ослабили коронавирусные ограничения на культурных и спортивных мероприятиях.

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Автор: Леся Лещенко