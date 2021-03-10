В восьми вагонах есть возможность разместить до 20 пациентов, для транспортировки которых необходимы кислородные концентраторы или аппараты ИВЛ.

Итальянская железная дорога представила переделанный под реанимацию поезд. Его обустроили на римском вокзале "Термини".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В восьми вагонах есть возможность разместить до 20 пациентов, для транспортировки которых необходимы кислородные концентраторы или аппараты ИВЛ.

Этим поездом будут перевозить больных в другие регионы Италии или за границу в случае стремительного увеличения количества больных с COVID-19.

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Автор: УНИАН