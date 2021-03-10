Итальянская железная дорога представила переделанный под реанимацию поезд. Его обустроили на римском вокзале "Термини".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В восьми вагонах есть возможность разместить до 20 пациентов, для транспортировки которых необходимы кислородные концентраторы или аппараты ИВЛ.

Этим поездом будут перевозить больных в другие регионы Италии или за границу в случае стремительного увеличения количества больных с COVID-19.

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Автор: УНИАН