Итальянская железная дорога представила переделанный под реанимацию поезд. Его обустроили на римском вокзале "Термини".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В восьми вагонах есть возможность разместить до 20 пациентов, для транспортировки которых необходимы кислородные концентраторы или аппараты ИВЛ.
Этим поездом будут перевозить больных в другие регионы Италии или за границу в случае стремительного увеличения количества больных с COVID-19.
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