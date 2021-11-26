В результате расследования выяснилось, что по крайней мере 15 женщин стали жертвами врача.

В Италии 60-летний врач-гинеколог из города Бари Джованни Миньелло стал объектом тайного расследования, в ходе которого оказалось, что он с помощью секса обещал "вылечить" своих пациенток от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак.

Как пишет Daily Mail, журналистам стало известно о необычный способ "лечения", который практикует врач по прозвищу "Волшебная флейта", от одной из его пациенток - Анны-Марии. Женщина консультировалась у Миньелло относительно того, что не может забеременеть. После осмотра он сказал ей, что увидел признаки ВПЧ, хотя тест мазка был отрицательным.

"Я спас многих женщин от рака. Все те, с кем я имел отношения, избавлялись от опасности", - убеждал врач, предлагая секс как лекарство.

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Чтобы убедиться, что врач действительно практикует "целебный секс", журналисты подослали к нему актрису, которая разыграла роль пациентки. Миньелло обнаружил в ней есть "белые пятна" на шейке матки, которые указывают на наличие ВПЧ, и предложил свой испытанный метод лечения.

Актриса согласилась встретиться с врачом в отеле, где он снова заверил ее, раздеваясь, что она будет свободна от вируса. При этом он настаивал на сексе без презерватива, чтобы пациентка получила максимальную пользу от его антител. "Сеанс терапии "не был доведен до конца из-за вмешательства журналистов, отслеживавших весь процесс"лечения".

В результате расследования выяснилось, что по крайней мере 15 женщин стали жертвами врача.

По словам координаторки Центра борьбы с насилием в городе Марики Массари, таких женщин могло быть гораздо больше, но не все они решаются теперь заявить о "лечения".

Через своего адвоката Миньелло заявил, что предложил альтернативное лечение, которое принесло результаты, добавив, что никогда не принуждал женщин к сексу и все происходило с согласия.

Прокуратура города Бари начала расследование, которое сейчас находится на подготовительной стадии для установления фактов.

Напомним, недавно в США (штат Флорида) мужчина в аквапарке шесть месяцев занимался сексом с дельфином Долли. Но после развода, по словам американца, животное "совершило самоубийство".

Автор: Виолетта Орлова