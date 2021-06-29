В связи с инцидентом инициировано расследование для выяснения обстоятельств дела.

В Эстонии испортились более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые предназначались для других стран.

Об этом сообщает Tervis.

Вакцина стала непригодной для использования из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здравоохранения.

Помимо AstraZeneca, в холодильных камерах хранились и другие вакцины, оценка их пригодности все еще продолжается. Сейчас известно, что минимум 100 тысяч доз вакцин и других лекарств непригодны для использования.

В связи с инцидентом инициировано расследование для выяснения обстоятельств дела.

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Ранее в МИД Эстонии сообщали, что передадут Украине 200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Также в МИД заявляли, что пожертвуют еще 900 тысяч доз препарата странам Восточного партнерства, а также глобальному механизму COVAX, в который входит и Украина.

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Автор: Денис Прядко