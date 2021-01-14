Это первый в рамках ЕС вывод о безопасности продуктов, в состав которых входят насекомые. Вскоре их смогут продавать в супермаркетах.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало безопасным потребление пищи с высушенными мучными червями. Это значит, что таких червей или продукты с ними скоро смогут продавать в супермаркетах и подавать в ресторанах.

Это первый в рамках ЕС вывод о безопасности продуктов, в состав которых входят насекомые, отмечается в сообщении агентства, пишет Громадське.

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Речь идет о личинке насекомого Tenebrio molitor, известной как хрущак мучной. Так ее называют потому, что она питается преимущественно мукой и зерном.

В целом личинка хрущака мучного "безопасна для употребления в пищу", говорится в заключении агентства. В то же время там предостерегают относительно возможных аллергических реакций на белки животного происхождения или другие вещества, которые могут содержаться в червях, таких как глютен.

Авторы экспертного заключения отметили, что высушенный мучной червь, потребленный как отдельное блюдо или в составе других продуктов питания, является источник белка, клетчатки и жиров. Кроме того, потребление насекомых в принципе агентство считает более экологичным, потому что на это уходит меньше ресурсов.

The Guardian, кстати, пишет, что личинки на вкус напоминают арахис. Сушеные личинки можно использовать как закуску и даже для приготовления десерта, в состав которого также входит какао-порошок, маргарин, яйцо, нежирный йогурт и муку.

С 2018 года в ЕС действует Регламент о новой пище (Novel Food Regulation), который позволяет Европейскому агентству по безопасности продуктов питания рассматривать заявки на регистрацию необычных видов пищи. С тех пор, как утверждает регулятор, к нему обратились с разрешениями продавать в Евросоюзе съедобных насекомых (в частности сверчков и саранчу) и пищу из трав и водорослей.

Решение агентства относительно личинок хрущаков мучных означает, что вопрос о разрешении на их продажу и представление как блюда в заведениях питания должны рассмотреть в других органах ЕС. Французская компания Agronutris, которая и подавала заявку, рассчитывает, что сможет начать производство продуктов уже в течение ближайших нескольких месяцев.

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Автор: УНИАН