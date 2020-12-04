Согласно результатам исследования, это еще не рожденные дети, молодые люди и лица старше 65 лет.

Исследование показало три возраста человека, в которые употребление спиртных напитков представляет наибольшую угрозу для мозга.

Читайте такжеБезопасной дозы алкоголя во время беременности не существует - ученыеСогласно результатам, это еще не рожденные дети, молодые люди и лица старше 65 лет. В частности, алкоголь не следует употреблять людям старше 65, молодым людям от 16 до 20, также спиртное очень опасно для малышей в утробе матери. Во всех этих случаях получение даже незначительных доз спиртного может спровоцировать длительный негативный эффект, как предупреждают исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии и Королевского колледжа в Лондоне, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Эти периоды жизни человека коррелируются или совпадают с динамическими изменениями мозга. В результате, этот орган становится особенно чувствителен к вредному воздействию алкоголя. У людей пожилого возраста спиртные напитки вызывают расстройства, которые могут приводить к старческому слабоумию. Даже умеренное употребление спиртных напитков в юности связано с небольшим, но существенным исчезновением объема мозга в средние годы. Что до малышей, еще находящихся на стадии внутриутробного развития, то гестационный период является критически важным для развития мозга.

В разных странах мира 10% беременных употребляют алкоголь, причем в европейских государствах их количество выше. Злоупотребление алкогольными напитками в период вынашивания ребенка может спровоцировать фетальный алкогольный синдром, который связан с уменьшением объема мозга ребенка, проблемами с памятью и мышлением.

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Автор: УНИАН