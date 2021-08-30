Рекомендуют сделать третью прививку людям старше 60 лет. Зарегистрироваться на иммунизацию смогут лишь те, кто завершил первую фазу вакцинации 8 месяцев назад.

В Чехии приняли решение прививать общественная третьей или бустерной дозой вакцины от COVID-19.

Записаться на ревакцинацию смогут все желающие с 20 сентября. Однако прежде всего рекомендуют сделать третью прививку людям старше 60 лет. Кроме того, отмечается, что зарегистрироваться на иммунизацию смогут лишь те, кто завершил первую фазу вакцинации 8 месяцев назад.

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Прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 будут препаратами на основе мРНК - это американские Pfizer или Moderna, передает ТСН со ссылкой на Novinky.сz.

Вакцинация от коронавируса в Чехии

На сегодняшний день в Чехии от коронавируса привились почти 5,7 млн человек. Большинство получили две дозы вакцины Pfizer. Сейчас более 65% взрослого населения вакцинированы одной дозой препарата.

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Автор: Ирина Погорелая