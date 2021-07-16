Согласно тексту законопроекта, оценка целостности девственной плевы станет уголовным преступлением.

В британских клиниках Англии и Уэльса запретят проводить "средневековые" тесты на девственность и операции по ее восстановлению.

Об этом сообщает Daily Mail.

Законопроект о запрете процедур был внесен депутатом от консерваторов Ричардом Холденом.

Согласно тексту законопроекта, оценка целостности девственной плевы станет уголовным преступлением, это же касается и гименопластики - операции по восстановлению девственности.

"Молодые девушки заслуживают того, чтобы расти, не беспокоясь о том, что "разорвали свою женственность", поэтому мы должны положить конец этому насилию, основанному на чести", - полагает Холден.

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Он беспокоится, что девушек и женщин, "проваливших проверку", могут подвергнуть убийству чести.

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Автор: Денис Прядко