В британских клиниках Англии и Уэльса запретят проводить "средневековые" тесты на девственность и операции по ее восстановлению.
Об этом сообщает Daily Mail.
Законопроект о запрете процедур был внесен депутатом от консерваторов Ричардом Холденом.
Согласно тексту законопроекта, оценка целостности девственной плевы станет уголовным преступлением, это же касается и гименопластики - операции по восстановлению девственности.
"Молодые девушки заслуживают того, чтобы расти, не беспокоясь о том, что "разорвали свою женственность", поэтому мы должны положить конец этому насилию, основанному на чести", - полагает Холден.
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Он беспокоится, что девушек и женщин, "проваливших проверку", могут подвергнуть убийству чести.
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