Британские эксперты в области лечения бесплодия и фертильности сообщают, что в местных клиниках настоящий бум на процедуры по заморозке яйцеклеток.

За последний год количество женщин, обратившихся за процедурами по заморозке яйцеклеток, намного выросло. Семьи решили отложить рождение детей до того времени, пока нынешний кризис не закончится.

Как пишет МедикФорум со ссылкой на The Daily Mail.

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Британские эксперты в области лечения бесплодия и фертильности сообщают, что в местных клиниках настоящий бум на процедуры по заморозке яйцеклеток. С помощью этой процедуры семейные пары могут безопасно отложить рождение ребёнка на потом, не опасаясь, что со временем мужская или женская фертильность несколько увянет. Так, в одной из клиник ЭКО спрос на данную процедуру в прошлом году вырос в три раза, по сравнению с 2019 годом.

Эксперты легко объясняет данный феномен. В условиях эпидемии, экономического кризиса и полной неопределенности супруги пока не хотят рожать детей. Они планируют подождать, когда мир окончательно справится с пандемий и вернется к нормальной жизни, чтобы увидеть, насколько новые условия подходят для выращивания потомства. Но семейные пары понимают, что время работает против них, и лучше побеспокоиться заранее о том, чтобы в будущем у них не возникло проблем с зачатием. А для этого из организма женщины берут яйцеклетку и замораживают.

Особенно большим спросом данные процедуры пользуются среди женщин старше 30, у которых каждый год без родов сокращает вероятность успешной беременности. Представители клиник заявили, что подробно объясняют женщинам все преимущества и недостатки данной процедуры. Спрос на заморозку яйцеклеток в разных странах мира растёт все последние годы - это связано с желанием женщин вначале решать карьерные вопросы, а уже потом заниматься семьей.

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Автор: Виктория Гордиенко