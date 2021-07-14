В разведке указали, что иностранные шпионы пытаются красть технологии, сеять раздор и атаковать инфраструктуру.

Жителей Великобритании предупредили об угрозе шпионажа со стороны Китая и Российской Федерации, чьих граждан уже обвиняли в подобном. Глава разведки страны указал, что к этой проблеме надо относиться как к угрозе терроризма.

Об этом сообщает Reuters.

По словам генерального директора Службы безопасности Кена МакКаллума, разведка обнаружила 10000 попыток иностранных шпионов манипулировать британцами. При этом он указал, что последствия шпионажа могут варьироваться от разочарования и неудобств из-за потери средств к существованию до потери жизни.

"Мы должны со временем формировать такое ​​же сознание и устойчивость общественности к государственным угроз, которые мы делали в течение многих лет в отношении терроризма", - заявил МакКаллум.

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По данным спецслужб, Китай и РФ пытаются похитить конфиденциальные данные и интеллектуальную собственность, а также вмешиваются в политику и распространяют дезинформацию.

"Мы видим, как крупные университеты и исследователей в Британии грабят или копируют их открытия; мы видим, как компании опустошены потерей преимущества, над созданием которого они так усердно работали. Если дать половину шанса, враждебные стороны уничтожат годы терпеливых британских исследований или инвестиций. Это происходит в больших масштабах. Это затрагивает всех нас. Рабочие места в Британии, общественные услуги Британии, будущее Британии" - подытожил глава MI5.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Великобритании планирует принять новый закон, обязывающий работающих в стране от имени иностранных правительств регистрировать свое присутствие.

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Автор: Анастасия Горбачева