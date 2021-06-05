Власти утверждают, что новым штаммом заразиться легче, чем вариантом из Индии.

Власти австралийского штата Виктория заявили об обнаружении на своей территории нового крайне заразного штамма коронавирус - Delta.

Об этом сообщает Reuters.

Штамм нашли у двух членов семьи из Виктории. Две недели назад они отправились в соседний Новый Южный Уэльс (NSW), где посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

Специалисты утверждают, что ранее не встречали этот штамм вируса на территории Австралии.

Отмечается, что по классификации Всемирной организации здравоохранения, Delta среди четырех вариантов SARS-CoV-2, которые вызывают беспокойство, ведь существуют доказательства того, что они более заразные, чем так называемый "индийский" штамм.

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Перевод: Катерина Комолова