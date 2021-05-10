Британия надеется на осторожный, но необратимый выход из локдауна.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о следующем этапе ослабления карантина в Англии.

Об этом пишет Reuters.

Карантинные ограничения в Великобритании снимают постепенно в течение последних нескольких месяцев согласно поэтапного плана, опубликованного в феврале – со стартом вакцинации населения от коронавируса.

Читайте такжеСлепнут и умирают: в Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19Это третий этап ослабления карантина. С 17 мая гражданам разрешат групповые встречи до 6 человек внутри помещения.

Открываются также пабы, рестораны, кинотеатры и спортзалы.

Новые послабления были приняты с учетом текущей ситуации с коронавирусом в Англии. По словам Джонсона, более двух третей взрослого населения уже получили первую инъекцию вакцины. Теперь Британия надеется на осторожный, но необратимый выход из локдауна.

В то же время правительства Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса устанавливают собственные правила по смягчению карантинных ограничений.

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Автор: Яна Ставская