Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о следующем этапе ослабления карантина в Англии.
Об этом пишет Reuters.
Карантинные ограничения в Великобритании снимают постепенно в течение последних нескольких месяцев согласно поэтапного плана, опубликованного в феврале – со стартом вакцинации населения от коронавируса.
Читайте такжеСлепнут и умирают: в Индии зафиксировали вспышку "черной плесени" у людей, переживших COVID-19Это третий этап ослабления карантина. С 17 мая гражданам разрешат групповые встречи до 6 человек внутри помещения.
Открываются также пабы, рестораны, кинотеатры и спортзалы.
Новые послабления были приняты с учетом текущей ситуации с коронавирусом в Англии. По словам Джонсона, более двух третей взрослого населения уже получили первую инъекцию вакцины. Теперь Британия надеется на осторожный, но необратимый выход из локдауна.
В то же время правительства Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса устанавливают собственные правила по смягчению карантинных ограничений.
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