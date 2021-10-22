Обязательная вакцинация медработников в Греции вступила в силу 1 сентября.

В Греции медицинские работники объявили однодневную забастовку против обязательной вакцинации от коронавируса.

Около полутысячи медиков прошли по центру Афин к зданию Министерства здравоохранения страны. Они требовали прекратить отстранения непривитых медиков от работы. Они отметили, что в больницах и так не хватает персонала, из-за чего приходится работать сверхурочно и не получать за это ни копейки.

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Обязательная вакцинация медработников в Греции вступила в силу 1 сентября. В настоящее время в стране около 60% полностью вакцинированных граждан, и наблюдается рост количества новых больных и смертей, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, 15 октября многотысячные протесты прошли по всей Италии после того как в стране вступило в силу требование для всех работников предъявлять на рабочем месте так называемые "зеленые паспорта".

Напомним, что в сентябре Кабмин Украины поддержал инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая