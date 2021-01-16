Телу нужно время, чтобы упорядочить метаболизм и запустить все процессы в привычном режиме, подчеркнула медик.

Некоторые привычные утренние действия не стоит совершать, пока организм еще не проснулся как следует. Телу нужно время, чтобы упорядочить метаболизм и запустить все процессы в привычном режиме, иначе можно навредить своему здоровью.

Об этом подчеркнула британская врач Мириам Стоппард в интервью Mirror.

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По словам специалиста, например, не стоит пытаться делать энергичные упражнения сразу после пробуждения. После сна тело обезвожено, и мышцы недостаточно эластичны. Резкие движения могут даже травмировать межпозвонковые диски, пояснила специалист.

"Не следует пить кофе или апельсиновый сок на пустой желудок. Такая привычка может ухудшить способность организма контролировать уровень сахара в крови – он «взлетает до небес». Это важно для снижения рисков заболевания диабетом и болезнями сердца. Лучше всего употреблять эти напитки после завтрака. Сразу после пробуждения процессы метаболизма в организме еще не работают так, как нужно, поэтому сначала проснитесь как следует", - подчеркнула Стоппард.

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Автор: УНИАН