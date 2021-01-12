Употребление нескольких чашек кофе в день может быть связано с более низким риском развития рака простаты.
Во время исследования каждая дополнительная чашка кофе ежедневно была связана со снижением относительного риска почти на 1%. Работа опубликована в журнале BMJ Open, пишет 24 канал.
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Рак предстательной железы находится на 2 месте по частоте онкологических заболеваний у мужчин и является 6 причиной смерти от рака.
Ранее связывали употребление кофе с более низким риском заболеваний печени, кишечника и рака молочной железы, но пока нет никаких убедительных доказательств потенциальной роли этого напитка в снижении риска рака простаты.
Поэтому ученые изучили базы данных исследований, опубликованных до сентября 2020 года. Проанализированные исследования проводились в Северной Америке, Европе и Японии. Они включали более 1 миллиона человек (1 081 586), 57 732 из которых заболели раком предстательной железы.
Самый низкий уровень потребления кофе среди участников составлял менее 2 чашек в день, а самый высокий - от 2 до 9 и даже выше.
У участников, которые употребляли больше всего кофе, риск рака простаты был ниже на 9%. И каждая дополнительная чашка ежедневно была связана со снижением риска на 1%.
Дальнейшее совершенствование анализа продемонстрировало, что по сравнению с самым низким уровнем потреблением кофе, самый высокий уровень потребления кофе был связан с меньшим риском локализованного рака предстательной железы на 7% и на 12% – 16% меньшим риском запущенного и летального рака простаты соответственно.
Если ученые докажут, что кофе полезен для профилактики рака простаты, мужчинам могут предложить увеличить потребление кофе.
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