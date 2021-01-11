Сестра 41-го президента США Джорджа Буша Ненси умерла от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ее сына Александра Эллиса III.
94-летнюю Ненси Буш Эллис госпитализировали 30 декабря с высокой температурой и положительным результатом теста на COVID-19. Впоследствии симптомы заболевания пропали, но общее состояние ее здоровья ухудшалось.
Читайте такжеЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 90 миллионов
"С грустью сообщаем, что любимая сестра президента Буша Нэнси Буш Эллис скончалась. Мы выражаем соболезнования и молимся за семьи Эллис и Буш. Мы помним замечательную женщину, которая принесла в этот мир свет и радость", – говорится на странице в Twitter Фонда Барбары и Джорджа Бушей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Глаза налились кровью": названы редкие и пугающие симптомы COVID-19
- В Италии 90-летняя женщина умерла после вакцинации от коронавируса, ее смерть расследуют
- От COVID-19 умерла мать экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком"
- В Японии обнаружили новый штамм COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram