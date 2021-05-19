Речь идет о вакцине Johnson&Johnson.

Украинских заробитчан, которые едут в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на границе.

Об этом пишет Wirtualna Polska.

На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве украинцам будут предлагать однодозовую вакцину Johnson&Johnson.

"Это будет как фильтр, защищающий страну от коронавируса извне. Мы ежедневно фиксируем нескольких зараженных людей на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть привиты, что усилит нашу защиту", - рассказал руководитель медицинского центра Medyk в Жешуве Станислав Мазур.

Читайте такжеИндия выпустила препарат в виде порошка для лечения коронавирусаОн отметил, что польские работодатели поддерживают такую инициативу.

"Компании, которые нанимают иностранцев на стройке, на сезонных рабочих местах опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии блокирует работу. Мы ждем заказанные дозі и сразу после этого начнем делать прививки", - добавил Мазур.

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Автор: Людмила Жерновская