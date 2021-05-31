Нейробиолог Стивен Миллер из Мэриленда считает, что употребление кофе в неподходящее время не оказывает стимулирующего эффекта.

Вредит ли кофе сердцу, и помогает ли он мозгу? Наука пытается найти однозначный ответ на этот вопрос. Однако исследований, которые выявляют положительные эффекты этого напитка становится все больше.

Убеждение в том, что кофеин - это нагрузка для сердца и фактор риска сердечного приступа и инсульта, слишком глубоко. Поэтому любители кофе должны быть особенно довольны последними открытиями: исследования подтверждают, что этот напиток оказывает гораздо более положительное влияние на мозг, обмен веществ и даже на сердце и кровообращение.

Однако есть ограничения. Не все могут переносить кофе и его активные ингредиенты, особенно кофеин и хлорогеновую кислоту. Это касается не только детей. Некоторые взрослые генетически не приспособлены к употреблению кофе. Однако чаще всего вопрос количества заключается в том, вызывает ли кофе учащенное сердцебиение или боль в животе. Качество также играет роль: те, кто выбирает высококачественные зерна, получают не только плюсы с точки зрения вкуса.

Читайте такжеУченые из Японии утверждают, что кофе и зеленый чай снижают риск преждевременной смертиУченые из Эдинбургского университета опубликовали результаты 201 обзорного исследования кофе и здоровья в British Medical Journal. Они обнаружили 19 положительных эффектов для здоровья. Отрицательных эффектов было всего шесть. В исследовании говорится:

«Кофе представляет собой сложную смесь из более чем тысячи биологически активных соединений, обладающих потенциально терапевтическим, антиоксидантным, противовоспалительным и противораковым действием».

Нейробиолог Стивен Миллер из Мэриленда (США) считает, что употребление кофе в неподходящее время не оказывает стимулирующего эффекта. Когда уровень кортизола в организме и, следовательно, естественный уровень бдительности максимален между 8 и 9 часами утра, кофеин мало что может сделать. По словам Миллера, похоже, что с полудня до 13:00 и с 17:30 до 18:30. Поэтому идеальное время для бодрящей чашки кофе - утро с 9:30 до 11:30.

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Автор: Ирина Погорелая