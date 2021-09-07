Оказалось, что высокий уровень глюкозы в крови человека связан с более тяжелым течением COVID-19 и приводит к поражению легких и тромбозам.

Швейцарский научный проект Blue Brain создал нейронную сеть, которая проанализировала 400 тыс. исследований на коронавирус, с целью понять, почему одни люди переносят болезнь бессимптомно, а другие попадают в больницы и умирают.

В ходе исследования команда Blue Brain обнаружила, что наиболее часто упоминается такая биологическая переменная, как метаболизм глюкозы. Исследователи сфокусировались на работах, которые рассматривали уровень сахара в крови в контексте респираторных заболеваний и коронавируса. Так они смогли изучить роль этого показателя на разных этапах инфицирования и заболевания.

Оказалось, что высокий уровень глюкозы связан с более тяжелым течением COVID-19: от поражения легких до тромбозов и полиорганной недостаточности. Само же повышение показателя могжет вызвать аномальный метаболизм, прием лекарств или внутривенное введение моносахарида.

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Blue Brain подчеркивает, что результаты не подтверждены экспериментально, и называет свои выводы гипотезой.

Перед этим связь между тромбозом и прививкой от коронавируса выяснили немецкие ученые. По словам ученых из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека, передает ТСН со ссылкой на EurekAlert.

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Автор: Ирина Погорелая