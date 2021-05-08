Британские ученые не обнаружили усиления связи между использованием гаджетов и психическим здоровьем подростков за последние 30 лет. Это противоречит популярному утверждению о пагубном влиянии смартфонов и соцсетей на молодых людей.
Как пишет Украинская служба ВВС, в исследовании Оксфордского института интернета, проводившегося с 1991 года, приняли участие более 430 тысяч детей и подростков в возрасте от 10 до 15 лет.
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Ученые изучали взаимосвязь между просмотром телевидения, использованием смартфонов и соцсетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами и склонностью к суициду за последние 30 лет.
Оксфордское исследование не выявило существенных изменений между использованием гаджетов и психическими проблемами у подростков.
Кроме того, ученые выяснили, что за последние 10 лет влияние телевидения и соцсетей на возникновение депрессии уменьшилось. В то же время частое пребывание в социальных сетях начало больше влиять на эмоциональное состояние подростков.
Это исследование не подтверждает опасения регуляторов и законодателей, которые в последнее время все чаще говорят о пагубном влиянии цифровых технологий на психическое состояние людей, в частности, подростков.
Отвечая на вопрос, участники исследования из США и Британии оценивали свои чувства по горизонтальной шкале. Их также просили указать количество времени, проведенного в соцсетях или за мобильным устройством. Исследование опубликовано в журнале Clinical Psychological Science.
В январе 2021 года другое исследование указало на взаимосвязь между чрезмерным использованием социальных сетей и плохим самочувствием, а также заниженной самооценкой среди подростков.
Пандемия коронавируса также существенно сказалась на психологическом состоянии подростков. Британское правительство объявило о выделении 500 млн фунтов на развитие служб психического здоровья, из которых 79 млн предназначено для помощи детям и подросткам.
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