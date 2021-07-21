Проживающие рядом с парками городские дети имеют более хорошее когнитивное развитие и низкую вероятность проблем с психикой.

Городские дети имеют более крепкую психику, если проживают рядом с парками или лесами.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании. В авторитетном научном журнале Nature Sustainability опубликовано исследование, которое показало, что проживающие рядом с парками и регулярно посещающие лесные массивы городские дети имеют более хорошее когнитивное развитие и низкую вероятность проблем с психикой.

В исследование приняли участие 3 568 детей и подростков от 9 до 15 лет из лондонских школ, за которыми наблюдали в течение 4 лет. Ученые изучали связь между природой и состоянием интеллекта, а также психическим здоровьем.

Читайте такжеВ Британии начинают COVID-вакцинацию подростков: прививки получат не всеАвторы исследования использовали спутниковые данные о количестве растительности рядом с местом проживания детей. Таким образом были рассчитаны зеленые зоны и определено их воздействие на подростков. К таким зонам отнесли леса, луга, парки, реки, озера и другие водоемы. Они должны были находиться на расстоянии от 50 до 500 м от дома и школы.

Более частое пребывание в лесу было связано с более высокими оценками когнитивного развития, что определялось в ходе целой серии задач на память. Через два года у таких детей отмечалось снижение риска проблем с поведением на 17%. При этом данные выводы ученые тщательно корректировали с учетом других факторов вроде возраста, этнического происхождения, пола, рода занятий родителей, типа школы и уровня загрязнений воздуха, передает medikforum.

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Автор: Ирина Погорелая