Ученые считают, что регулярные упражнения - плавание, прогулка, бег или поездка на велосипеде – могут существенно снизить наши шансы серьезно заболеть, если мы заразимся COVID-19.

Люди, которые вели малоподвижный образ жизни, с гораздо большей вероятностью были госпитализированы и умерли от COVID-19, чем те, кто регулярно занимался спортом.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале British Journal of Sports Medicine, большее количество физических упражнений означает меньший риск развития тяжелой формы COVID-19, пишет Украинская правда. Жизнь.

Читайте такжеУченые доказали, что недостаток физической активности – причина 8% неинфекционных заболеваний и смертей во всем мире

В частности, пациенты, которые постоянно были неактивны (менее 10 минут в неделю), имели больший риск госпитализации и смерти, чем те, кто тренировался 150+ минут в неделю.

Для исследования ученые собрали данные почти 50 тысяч пациентов из COVID-19 из США. В частности, об известных факторах риска тяжелой формы COVID-19 у каждого человека: об их возрасте, курении, весе и наличии в анамнезе рака, диабета, трансплантации органов, проблем с почками и других серьезных состояний.

Так, исследователи обнаружили, что люди из наименее активной группы, которые почти никогда не занимались спортом, госпитализировали из-за COVID-19 в два раза чаще, чем людей в наиболее активной группе. Согласно их вероятность умереть от COVID-19 была примерно в два с половиной раза выше.

Из других распространенных факторов риска тяжелого заболевания только пожилой возраст и трансплантация органов увеличивают вероятность госпитализации и смертности от COVID-19 больше, чем бездействие.

"Сидячий образ жизни был самым большим фактором риска тяжелого заболевания, если только кто-то не был пожилым человеком или не получал орган. И хотя вы ничего не можете поделать с другими рисками, вы можете заниматься спортом", - говорит доктор Роберт Саллис, врач семейной и спортивной медицины из Медицинского центра Kaiser Permanente Fontana, проводивший исследование.

Ученые считают, что регулярные упражнения - плавание, прогулка, бег или поездка на велосипеде – могут существенно снизить наши шансы серьезно заболеть, если мы заразимся COVID-19.

По словам доктора Саллиса, взрослые должны выполнять:

от 150 до 300 минут в неделю упражнений средней интенсивности

или от 75 до 150 минут в неделю заниматься аэробной физической активностью высокой интенсивности.

В то же время Саллис добавил, что даже базового уровня физических упражнений, таких как ходьбы 30 минут в день, пять дней в неделю, достаточно, чтобы помочь организму бороться с различными заболеваниями, в частности с COVID-19.

В то же время это исследование не доказывает, что физические упражнения снижают риск тяжелого течения COVID-19, а только то, что люди, которые часто занимаются спортом, являются людьми с низким риском тяжелого заболевания. В исследовании тоже не выяснялось, снижают ли упражнения риск заражения коронавирусом. Но доктор Саллис отмечает, что связь между физической активностью и тяжелым течением COVID-19 в исследовании была сильной.

"Я думаю, что на основе этих данных мы можем сказать людям, что быстрая ходьба в течение половины часа пять раз в неделю должна помочь защитить их от тяжелого течения COVID-19", – говорит Саллис.

По его словам, прогулка может быть особенно полезна для людей, ожидающих своей первой дозы вакцины.

"Я бы никогда не посоветовал тому, кто регулярно занимается спортом, отказаться от вакцинации. Но до тех пор, пока они ее не получат, регулярные упражнения – это самое важное, что можно делать, чтобы уменьшить свой риск", – уверяет доктор.

Пандемия коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко