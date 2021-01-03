Все симптомы у больной сейчас прошли, однако ученые волнуются, чтобы вирус не дал о себе знать.

В больницу на западе Конго госпитализировали женщину с признаками геморрагической лихорадки, однако за несколько недель анализы так и не обнаружили у нее Эболу или какое-то другое известное медицинское заболевание.

Об этом говорится в материале CNN.

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По мнению гендиректора Национального института исследований биомедицины Конго Жан-Жака Муембе Тамфума, эта женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, смертность может составить 50-90% от смертности по вирусу Эбола.

Больная сейчас находится в изоляции. Родственникам разрешают с ней общаться только через прозрачное пластиковое окно. Все симптомы пока прошли, однако ученые волнуются, чтобы вирус не дал о себе знать.

Эпидемия Эболы

Эпидемия вируса Эбола вспыхнула в нескольких западноафриканских странах. Первые вспышки болезни были официально зафиксированы в Гвинее в марте 2014-го, однако последние исследования свидетельствуют, что первые заболевшие появились раньше — еще в декабре 2013 года, просто на то время болезнь не была идентифицирована.

С момента появления первых случаев заболевания, вирус распространился также на территорию Либерии, Сьерра-Леоне и Нигерии, а позже единичные случаи были зафиксированы в Сенегале, США, Мали, Испании, Великобритании, Италии.

Данные о количестве случаев инфицирования и о смертности, которые поступали из Гвинеи, где распространение эпидемии удалось значительно замедлить до 18 июня, обнаружили, что коэффициент летальности при лихорадке составлял около 64%.

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Автор: УНИАН