Рекомендацию сидеть прямо необходимо переосмыслить, считают ученые.

Новое исследование австралийских ученых опровергает распространенное мнение о том, что сгорбленная поза за столом способствует появлению боли в шее.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Oxford Academic.

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В исследовании ученые продолжили свою предыдущую научную работу, посвященную осанке молодых людей. Когда участникам было по 17 лет, исследователи провели объективную оценку их позы при сидении за столом.

Теперь, когда эти молодые люди достигли возраста 22 лет, их попросили ответить на вопросы, связанные с болью в шее. Ученые собрали полные данные о 686 участниках.

"Мы изучили, как обычно сидят люди, и выделили четыре группы поз. Мы хотели определить, как часто у людей из этих четырех групп развивается боль в шее. Мы учли и другие факторы, которые могут влиять на возникновение болей в шее, включая пол, массу тела, рост, наличие депрессии, уровень физической активности, время использования компьютера", – отметили ученые.

Оказалось, что риск развития длительной боли в спине ниже у девушек, которые сидят в расслабленных позах (с согнутой спиной и наклоненной вперед головой), в сравнении с теми, кто сидит прямо.

Для мужчин такой закономерности ученые не обнаружили, с риском боли в шее у них не связали ни одной позы.

Авторы подчеркивают, что результаты их исследования распространяются только на старших подростков и молодежь. Но они указывают, что полученные данные поднимают вопрос о справедливости сегодняшних стандартных рекомендаций для профилактики боли в шее. Рекомендацию сидеть прямо необходимо переосмыслить, считают ученые.

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Автор: Виктория Гордиенко