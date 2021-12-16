Ученые утверждают, что у людей, которые регулярно пьют чай температурой выше 60 градусов, риск развития рака пищевода на 90% выше по сравнению с теми, кто не пьет горячее.

Исследователи Американского онкологического общества рекомендуют воздерживаться от потребления горячей еды и напитков, поскольку это способно серьезно навредить здоровью.

По словам специалистов, такая привычка ассоциируется с развитием рака пищевода, пишет medikforum. В частности, исследователи изучили данные более 50 тыс. человек и обнаружили, что у людей, которые регулярно пьют чай температурой выше 60 градусов, риск развития рака пищевода на 90% выше по сравнению с теми, кто равнодушен к горячему питью.

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При этом, ученые отмечают, что чтобы подвергнуться такому риску, достаточно выпивать около 700 мл горячего в день, то есть около двух больших чашек.

"Солнечный ожог может поспособствовать раку кожи, курение – раку легких, а горячая еда и напитки – раку пищевода. Последние травмируют нежную слизистую ткань пищеварительного органа, и со временем это может привести к клеточным изменениям, образованию злокачественных клеток", - объяснили эксперты.

Специалисты поясняют, что сразу после заваривания чай обычно имеет температуру от 80 до 95 градусов. Если дать чаю остыть на несколько градусов и выпить только одну чашку, вряд ли случится что-то опасное, тем более, что такой напиток вряд ли можно выпить залпом. Но любителям чая, которые не ограничиваются одной чашкой, употребляют его в количестве более 500 мл за день, ученые рекомендуют следить за тем, чтобы температура напитка не превышала 60 градусов.

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Автор: Ирина Погорелая