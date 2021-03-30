Кроме того, разнообразие физической активности важно для благополучия человека.

Последствия отсутствия физической активности для здоровья являются поистине глобальной проблемой. Лишь 8% неинфекционных заболеваний и смертей во всем мире связано с отсутствием необходимой нагрузки.

Как пишет Медикфорум, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine.

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Ученые использовали оценки влияния отсутствия спортивной нагрузки на основные показатели здоровья (относительные риски) и данные об уровнях активности для 168 стран.

По рекомендациям ВОЗ активность в неделю должна составлять 150 минут, если упражнения имеют среднюю интенсивность, или 75 минут при высокой. Показатели ниже этих считаются недостаточной нагрузкой.

Расчеты показывают, что доля заболеваний, связанных с недостатком упражнений, а не инфекциями, колеблется от 1,6% для гипертонии до 8,1% для деменции. Риски при этом возрастают с увеличением уровня доходов в странах. Так в странах с высоким уровнем доходов они в два раза выше, по сравнению с более бедными государствами.

Ученые Базельского университета ж утверждают, что физическая активность полезна для психического здоровья. Но важно при этом придерживаться разнообразия. Оно указывает на одну из причин, почему во время пандемии страдает благополучие.

Результаты исследования, проведенного под руководством профессора Эндрю Глостера, опубликованы в журнале BMC Psychiatry. Ученые собрали данные GPS у 106 пациентов с психическими расстройствами. Затем исследовательская группа сравнила данные о передвижениях с опросами о самочувствии участников и симптомах их психического заболевания.

Результаты показали, что чем больше люди двигалось и чем разнообразнее были эти движения, тем выше было ощущение благополучия. Однако никакого влияния на симптомы определить не удалось.

«Наши результаты показывают, что одной активности недостаточно для уменьшения симптомов психических расстройств, но она может, по крайней мере, улучшить субъективное благополучие», - уточняет Глостер.

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Автор: Виктория Гордиенко