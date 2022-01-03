Коронавирус может стать сезонным, как грипп

Штамм коронавируса "Омикрон" наглядно показывает, как вирус будет развиваться в дальнейшем. Уровень распространение штамма показывает, что вирус станет сезонным, как грипп.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивена Кисслера, в постпандемический период COVID-19 будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей. Течение заболевания будет зависеть от общего состояния здоровья человека, наличие прививок и перенесенных ранее инфекций.

При этом эксперт считает, что коронавирус будет и дальше мутировать, поэтому время от времени будет требоваться бустерная доза новыми препаратами, которые будут адаптированы к другим вариантам COVID-19.

Читайте такжеВо Франции детей с 6 лет обязали носить медицинские маскиВ свою очередь иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета указал, что в случае получения бустерной дозы иммунитет будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, потому что организм "запоминает" микробы, которых он видел раньше.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Италии анонсировало ужесточение карантинных ограничений. Новые правила коснуться граждан, которые не привились от коронавируса и не болели. Так, с 10 января и до 31 марта попасть в большинство заведений смогут лишь те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 или недавно переболел.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" омрачил новогодние праздники во многих странах мира.

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