Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч гражданину Исландии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
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Уникальная операция была проведена в Лионе, рассказали в Лионском университетском больничном центре Hospices civils de Lyon (HCL).
Операция в лионской больнице имени Эдуара Эррио продолжалась 15 часов и требовала мобилизации целого ряда врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.
В HCL отмечают, что речь идет о первой в мире операции по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плеч.
В Лионском больничном центре сообщили AFP, что 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии. По данным СМИ, пациент - бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи.
Сообщается, что гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.
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