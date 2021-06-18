Больше всего средств - $1,2 млрд - будет направлено на создание исследовательских групп, которые займутся работой над новыми препаратами.

Администрация президента США Джо Байдена выделит $3,2 млрд на разработку препаратов, которые могут помочь в лечении как COVID-19, так и других возможных вирусных заболеваний.

Об этом объявило Министерство здравоохранения США, представляя программу «Антивирусные препараты против пандемии».

«Новые антивирусные препараты, предотвращающие тяжелое течение COVID-19 и смерть от него, особенно лекарства для приема внутрь, которые пьют дома на ранних этапах болезни, могут быть мощным инструментом для борьбы с пандемией и спасения жизней», - заявил Энтони Фаучи, главный советник Джо Байдена по медицинским вопросам и ведущий американский инфекционист.

Читайте такжеМожно с трех лет: в Китае вакцину Sinovac одобрили для детей и подростковСредства на эту программу будут выделены из общего пакета помощи экономике страны на $1,9 трлн, представленного в марте. Более $300 млн из выделенных средств пойдет на поддержку исследовательской и лабораторной работы, еще около $1 млрд - на доклинические и клинические испытания лекарств, около $700 млн - на разработку и производство препаратов. Больше всего средств - $1,2 млрд - будет направлено на создание исследовательских групп, которые займутся работой над новыми препаратами, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая