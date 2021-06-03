В частности, примерно 6 млн доз будут распределены между Мексикой, Канадой, Южной Кореей, Западным берегом и сектором Газа, Украиной, Косово, Гаити, Грузией, Египтом, Иорданией, Ираком и Йеменом.

В Соединенных Штатах Америки подтвердили намерение поделиться вакцинами с другими странами, в том числе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении о стратегии администрации Джо Байдена и Камалы Харрис о глобальном распределении вакцин, обнародованном на сайте Белого дома.

"Поскольку мы продолжаем бороться с пандемией COVID-19 дома и работаем для прекращения пандемии во всем мире, президент Байден пообещал, что Соединенные Штаты станут арсеналом вакцин для мира", - сказано в заявлении.

Отмечается, что США не только пожертвуют вакцины для других стран мира, но и будут поощрять другие страны последовать этому примеру.

Читайте такжеВ бразильском городе вакцинировали почти всех взрослых - заболеваемость снизилась на 95%В частности, сегодня администрация Байдена объявила о своей схеме по распределению не менее 80 млн доз вакцин на глобальном уровне до конца июля и о плане по распределению первых 25 млн доз.

"Примерно 6 млн будут целенаправлены на региональные приоритеты и для партнеров-реципиентов, в том числе для Мексики, Канады, Южной Кореи, Западного берега и сектора Газа, Украины, Косово, Гаити, Грузии, Египта, Иордании, Ирака и Йемена, а также для лиц из Организации Объединенных Наций, работающих на передовой", - отметили в администрации США.

Еще 19 млн доз будут распределены по глобальному механизму COVAX.

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Автор: Виталий Саенко