Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости инспектирования производственных объектов российской вакцины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражает удивление, что Российская Федерация предлагает другим странам купить российскую вакцину Sputnik V тогда как не провела прививки собственного населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

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По её словам, российский производитель вакцины Sputnik V не подавал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам с целью получения условного разрешения на применение своей вакцины на европейском рынке.

"Если они это сделают (подадут заявку - УНИАН), они должны предоставить полный набор данных и на самом деле пройти полный процесс тщательного изучения, как это было с любой другой вакциной", - сказала фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что российская вакцина производится за пределами Европы, и поэтому должен состояться процесс инспектирования производственных объектов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс производства должен быть стабильным и качественным.

"В общем мы до сих пор задаемся вопросом - почему Россия предлагает теоретически миллионы доз вакцин, когда нет достаточного прогресса в вакцинации своего собственного населения? Я думаю, что это также является вопросом, на который надо получить ответ", - добавила фон дер Ляйен.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Виталий Саенко