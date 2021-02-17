Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражает удивление, что Российская Федерация предлагает другим странам купить российскую вакцину Sputnik V тогда как не провела прививки собственного населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.
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По её словам, российский производитель вакцины Sputnik V не подавал заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам с целью получения условного разрешения на применение своей вакцины на европейском рынке.
"Если они это сделают (подадут заявку - УНИАН), они должны предоставить полный набор данных и на самом деле пройти полный процесс тщательного изучения, как это было с любой другой вакциной", - сказала фон дер Ляйен.
При этом она отметила, что российская вакцина производится за пределами Европы, и поэтому должен состояться процесс инспектирования производственных объектов. Фон дер Ляйен подчеркнула, что этот процесс производства должен быть стабильным и качественным.
"В общем мы до сих пор задаемся вопросом - почему Россия предлагает теоретически миллионы доз вакцин, когда нет достаточного прогресса в вакцинации своего собственного населения? Я думаю, что это также является вопросом, на который надо получить ответ", - добавила фон дер Ляйен.
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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