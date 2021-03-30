Австрия ведет переговоры с Россией о закупке 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник-V", еще не одобренной Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).
Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеВакцины Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными в реальных условияхПереговоры были инициированы движением консерваторов страны, в частности канцлером Себастьяном Курцом. В последнее время оппозиция критикует его в поставке малого количества вакцины в рамках совместной закупки ЕС. Сам канцлер давно хочет сохранить хорошие отношения с Россией, говоря, что он хочет "быть мостом" между Востоком и Западом.
"Не должно быть никаких геополитических шор относительно вакцин. Единственное, что надо учитывать, – это эффективность и безопасность", – заявил Курц накануне. Он подтвердил, что Австрия ведет переговоры с Москвой, а Кремль уже пообещал продать стране миллион доз в апреле.
В официальном заявлении говорится, что европейский регулятор еще проверяет эффективность российского препарата, однако не упоминается, что Австрия использует "Спутник-V" только в случае соответствующего одобрения EMA.
Агентство поясняет, что некоторые страны ЕС раздумывают о закупке вакцины у Кремля и Пекина, поскольку начало кампании по вакцинации в Евросоюзе было неудачным, из-за чего блок отстает в прививках от той же Британии.
Тогда как закупка Спутника-V в Словакии вызвала настоящий политический кризис.
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
- Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram