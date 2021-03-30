Сейчас европейский регулятор до сих пор проверяет эффективность российского препарата

Австрия ведет переговоры с Россией о закупке 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник-V", еще не одобренной Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеВакцины Pfizer и Moderna оказались на 90% эффективными в реальных условияхПереговоры были инициированы движением консерваторов страны, в частности канцлером Себастьяном Курцом. В последнее время оппозиция критикует его в поставке малого количества вакцины в рамках совместной закупки ЕС. Сам канцлер давно хочет сохранить хорошие отношения с Россией, говоря, что он хочет "быть мостом" между Востоком и Западом.

"Не должно быть никаких геополитических шор относительно вакцин. Единственное, что надо учитывать, – это эффективность и безопасность", – заявил Курц накануне. Он подтвердил, что Австрия ведет переговоры с Москвой, а Кремль уже пообещал продать стране миллион доз в апреле.

В официальном заявлении говорится, что европейский регулятор еще проверяет эффективность российского препарата, однако не упоминается, что Австрия использует "Спутник-V" только в случае соответствующего одобрения EMA.

Агентство поясняет, что некоторые страны ЕС раздумывают о закупке вакцины у Кремля и Пекина, поскольку начало кампании по вакцинации в Евросоюзе было неудачным, из-за чего блок отстает в прививках от той же Британии.

Тогда как закупка Спутника-V в Словакии вызвала настоящий политический кризис.

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Европейскому Союзу не нужна российская вакцина "Спутник V" против COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская