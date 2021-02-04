Собак уже используют два аэропорта мира / Скриншот
Немецкие ветеринары научили собак находить вирус в человеческой слюне.
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Четвероногим понадобилось всего 8 дней обучения, чтобы достичь впечатляющих результатов: правильный "диагноз" они могли поставить в 94% случаев.
Дело в том, что сам коронавирус, хоть запаха и не имеет, изменяет метаболизм в инфицированных клетках человека - значит, эти изменения могут отличить собаки.
Сейчас аэропорты в Хельсинки и Дубаи используют собак для выявления больных коронавирусом.
Немецкие ветеринары научили собак находить COVID-19 в человеческой слюне
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