Собакам понадобилось всего 8 дней обучения, чтобы достичь впечатляющих результатов.

Немецкие ветеринары научили собак находить вирус в человеческой слюне.

Читайте такжеУченые вычислили окончательный момент смертиОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Четвероногим понадобилось всего 8 дней обучения, чтобы достичь впечатляющих результатов: правильный "диагноз" они могли поставить в 94% случаев.

Дело в том, что сам коронавирус, хоть запаха и не имеет, изменяет метаболизм в инфицированных клетках человека - значит, эти изменения могут отличить собаки.

Сейчас аэропорты в Хельсинки и Дубаи используют собак для выявления больных коронавирусом.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН