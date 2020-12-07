Житель города Элуру на юге Индии умер от неизвестной болезни, еще 315 человек госпитализированы с теми же симптомами.
Читайте такжеВ Индии началась последняя фаза испытаний вакцины против COVID-19Об этом сообщает газета The Hindu. В частности, люди начали поступать в больницы в субботу, 5 декабря.
По словам врачей, у пациентов наблюдались головокружение, головная боль, симптомы эпилепсии. Все больные сдали тесты на коронавирус, они были отрицательными. Что стало возбудителем, пока неизвестно. На экспертизу отправили образцы воды, продуктов питания и крови.
Издание сообщает, что пациенты достаточно быстро выздоравливают. Из больниц были выписаны уже 170 человек, передает kommersant.
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