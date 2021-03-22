Смертность от лекарств занимает пятое место в мире.
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, пишет "7 дней". Медиа.
Огромная армия людей получает вместо лечебного эффекта медикаментозные осложнения. Антибиотики вызывают 40,6% случаев лекарственной болезни. К сожалению, очень часто пациенты глотают антибиотики при первых же признаках простуды.
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На втором месте сульфаниламидные препараты – 17,9% случаев. Высокая цифра реакции на анальгин (11,5%) и обезболивающие (10,5%). Виновниками лекарственной болезни становятся витамины группы В – 8,6%. Довольно часто причиной лекарственной болезни являются транквилизаторы, гормональные медикаменты, препараты золота.
Практически все лекарства имеют побочное действие. Препараты могут вызывать и токсические эффекты. При прекращении приема (особенно сильнодействующих веществ) тоже могут появиться осложнения.
Другая группа лекарственных болезней - индивидуальное неприятие. При этом реакция наблюдается даже при минимальных доз. Есть мнение, что неприятие препаратов может влиять даже на генетику человека. Если бабушка в молодости принимала без назначения какие-либо медикаменты (особенно антибиотики), то организм внука может не воспринимать уже ни один антибиотик, а несколько.
Клинические проявления лекарственной болезни – от «безобидной» головной боли до отека слизистых оболочек внутренних органов. Конечной стадией является анафилактический шок. Поэтому любое проявление нельзя оставлять без внимания.
Американские и канадские ученые серьезно исследуют феномен под названием «каскад назначений». Принцип его примерно такой: получая от врача рецепт на медикамент, пациент в следующий визит жалуется на побочные эффекты, после чего вооружается еще парой-тройкой рецептов. Ко времени третьего похода к врачу число его болезней снова растет. Ведь чем больше вы принимаете лекарств, тем больше вероятность возникновения лекарственной болезни. И не стоит думать, что лекарства, которые без проблем помогали вам раньше, не могут стать опасными.
Безвредных лекарств вообще нет. Даже так называемые БАДы (биологически активные добавки, в состав которых входят только лекарственные травы) и те организм может не воспринять. Поэтому всегда любую терапию нужно начинать с малых доз, постепенно переходя на лечебную. От количества наименований лекарств, которые употребляет пациент, эффект лечения не зависит. Всегда необходимо назначать оптимальный минимум медикаментов. И постоянно помнить о том, что наш рынок наполнен некачественными препаратами.
Специалисты призывают употреблять препараты только по рекомендации врача. Если же лечились самостоятельно, обязательно сообщите об этом. Специалист должен поинтересоваться, есть ли у вас аллергия, расписать дозировку и частоту приема, рассказать о возможных побочных действиях.
Рассказывайте врачу обо всех негативных эффектах независимо от того, связываете вы их с приемом медикамента или нет.
Следует осторожно относиться к препаратам, недавно появившимся на рынке (менее чем 5 лет назад), критически – к любой рекламе медикаментов.
Не пытайтесь самостоятельно увеличить дозировку, если лечебный эффект не наступает. При увеличении дозы возрастает риск возникновения побочных реакций.
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