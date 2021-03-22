Отмечается, что безвредных лекарств вообще нет. Даже так называемые БАДы (биологически активные добавки, в состав которых входят только лекарственные травы) и те организм может не воспринять.

Смертность от лекарств занимает пятое место в мире.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, пишет "7 дней". Медиа.

Огромная армия людей получает вместо лечебного эффекта медикаментозные осложнения. Антибиотики вызывают 40,6% случаев лекарственной болезни. К сожалению, очень часто пациенты глотают антибиотики при первых же признаках простуды.

Читайте такжеВОЗ: смертность от коронавируса выросла на 60%

На втором месте сульфаниламидные препараты – 17,9% случаев. Высокая цифра реакции на анальгин (11,5%) и обезболивающие (10,5%). Виновниками лекарственной болезни становятся витамины группы В – 8,6%. Довольно часто причиной лекарственной болезни являются транквилизаторы, гормональные медикаменты, препараты золота.

Практически все лекарства имеют побочное действие. Препараты могут вызывать и токсические эффекты. При прекращении приема (особенно сильнодействующих веществ) тоже могут появиться осложнения.

Другая группа лекарственных болезней - индивидуальное неприятие. При этом реакция наблюдается даже при минимальных доз. Есть мнение, что неприятие препаратов может влиять даже на генетику человека. Если бабушка в молодости принимала без назначения какие-либо медикаменты (особенно антибиотики), то организм внука может не воспринимать уже ни один антибиотик, а несколько.

Клинические проявления лекарственной болезни – от «безобидной» головной боли до отека слизистых оболочек внутренних органов. Конечной стадией является анафилактический шок. Поэтому любое проявление нельзя оставлять без внимания.

Американские и канадские ученые серьезно исследуют феномен под названием «каскад назначений». Принцип его примерно такой: получая от врача рецепт на медикамент, пациент в следующий визит жалуется на побочные эффекты, после чего вооружается еще парой-тройкой рецептов. Ко времени третьего похода к врачу число его болезней снова растет. Ведь чем больше вы принимаете лекарств, тем больше вероятность возникновения лекарственной болезни. И не стоит думать, что лекарства, которые без проблем помогали вам раньше, не могут стать опасными.

Безвредных лекарств вообще нет. Даже так называемые БАДы (биологически активные добавки, в состав которых входят только лекарственные травы) и те организм может не воспринять. Поэтому всегда любую терапию нужно начинать с малых доз, постепенно переходя на лечебную. От количества наименований лекарств, которые употребляет пациент, эффект лечения не зависит. Всегда необходимо назначать оптимальный минимум медикаментов. И постоянно помнить о том, что наш рынок наполнен некачественными препаратами.

Специалисты призывают употреблять препараты только по рекомендации врача. Если же лечились самостоятельно, обязательно сообщите об этом. Специалист должен поинтересоваться, есть ли у вас аллергия, расписать дозировку и частоту приема, рассказать о возможных побочных действиях.

Рассказывайте врачу обо всех негативных эффектах независимо от того, связываете вы их с приемом медикамента или нет.

Следует осторожно относиться к препаратам, недавно появившимся на рынке (менее чем 5 лет назад), критически – к любой рекламе медикаментов.

Не пытайтесь самостоятельно увеличить дозировку, если лечебный эффект не наступает. При увеличении дозы возрастает риск возникновения побочных реакций.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко