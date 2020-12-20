При этом количество случаев заражения среди мужчин и женщин одинаково.

В большинстве стран мужчины умирают от вызванных COVID-19 осложнений гораздо чаще, чем женщины.

Читайте также"Порочный круг": эпидемиолог рассказал об опасных последствиях мутаций коронавирусаОб этом сообщает ВВС со ссылкой на статистические данные.

Так, по состоянию на 30 ноября на мужчин приходилось более трех четвертей смертей в Йемене, Бангладеш, Таиланде, Малави и Нигерии и почти столько же в Афганистане и Пакистане.

В Турции, Сербии, Кыргызстане и Гонконге этот показатель составляет примерно 62%. Среди стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19 доля смертей мужчин составляла 64% в Индии и Мексике, 58% - в Бразилии и 54% - в США.

При этом количество заражения как мужчин, так и женщин одинаково.

Коронавирус в мире: статистика

С начала пандемии в мире зарегистрировано 76 млн 708 тыс. 290 человек, инфицированных коронавирусом.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 млн 693 тыс. 692 человека. Выздоровели - 53 млн 828 тыс. 593.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в США - 18 млн 078 тыс. 009, а также в Индии (10 млн 031 тыс. 659) и в Бразилии (7 млн 213 тыс. 155). Украина по числу больных на 17-м месте (964 тыс. 448).

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Автор: УНИАН