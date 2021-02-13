Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.
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Как пишет Portaltele, врачи изучили данные о случаях госпитализаций, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019 по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауга. В этих районах большое население и высокий уровень коронавирусной инфекции.
Оказалось, что пациенты с коронавирусом в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в медучреждениях, чем госпитализированы с гриппом. Более того, смертность среди больных COVID-19 оказалась выше в 3,5 раза.
Как считают авторы исследования, такие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу в сравнении с сезонным гриппом, однако они будут исчезать по мере появления коллективного иммунитета к COVID-19.
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