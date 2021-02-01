На основании наблюдений за почти 500 пациентами ученые пришли к выводу, что смерть у лиц, у которых случилась остановка сердца, наступала через 4 мин 20 секунд.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, пишет Обозреватель.
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Исследователи отметили, что эти показатели крайне важны в случае забора органов у умершего для донорства. Ведь биоматериал у лица, которое согласилось на посмертную пересадку, можно брать, только когда смерть констатирована окончательно. Ведь даже после остановки сердцебиения другие органы человека еще могут функционировать и поддерживать его жизнедеятельность.
Особо острым дискуссионным моментом, по словам исследователей, был забор органов у новорожденных через 75 секунд после их остановки сердца.
В целом среди врачей распространена практика "правила 5 минут" – если в течение этого времени человека не удается реанимировать, то можно констатировать смерть.
Коллектив ученых решил проверить этот принцип и устроил масштабное исследование в 20 отделениях интенсивной терапии сразу в трех странах. В частности, специалисты вели наблюдение за 480 пациентами в течение 30 минут после прекращения сердечной активности.
Поэтому медикам удалось установить, что непродолжительное сердцебиение восстанавливалось только у 67 пациентов (14%), впрочем, они все равно умирали. В основном "оживление" сердца на несколько секунд происходило через 1-2 мин после первой остановки. Однако максимальный интервал составлял именно 4 мин 20 секунд.
В целом результаты исследований практически подтвердили "правило 5 минут", однако оно сработало на людях, которые были подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Следовательно, в других случаях показатели могут отличаться.
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