Людям с этим заболеванием следует особо тщательно соблюдать карантинные ограничения.

Британские ученые, проведя масштабное исследования, сделали вывод, что синдром сердечной недостаточности вдвое повышает риск смерти от коронавирусной инфекции.

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Исследование опубликовали на сайте ESC Heart Failure, пишет Обозреватель.

Ведущий автор работы, кардиолог Амардип Дастидар подчеркнул, что люди с таким заболеванием должны находиться в высокой группе риска в любом возрасте. Им также следует особо тщательно соблюдать карантинные ограничения.

В исследовании говорится, что из 283 пациентов, поступивших в больницу в Северном Бристоле (Британия) в течение 30 дней, у двух третей была хроническая форма сердечной недостаточности. У этих пациентов также наблюдалась высокая смертность.

"Это напрямую может указывать на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией", – считает врач.

Отметим, что сердечная недостаточность представляет собой синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца, что приводит к его неспособности обеспечить нормальное кровоснабжение всего организма. Происходит нарушение циркуляции питательных веществ и кислорода, возникает застой крови.

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Автор: УНИАН