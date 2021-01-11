Китайские ученые провели наиболее масштабное в настоящее время исследование того, как коронавирус влияет на здоровье людей в долгосрочной перспективе.

Большинство пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 в китайском городе Ухань, страдали от различных симптомов болезни даже через 6 месяцев после заражения. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном в Китае. Среди таких долговременных симптомов, например, были ощущение слабости и проблемы со сном.

Об этом пишет CNN, добавляя, что исследование охватывает более 1700 пациентов из города Ухань, который стал начальным эпицентром пандемии коронавируса. Результаты показали, что 76% из них страдали хотя бы от одного симптома через несколько месяцев после выписки из больницы. Это говорит о том, что даже люди, которые выздоровели от COVID-19, могут страдать от долгосрочного влияния на здоровье.

Читайте такжеNew York Times: Ученые нашли способ заранее определять тяжело больных COVID-19Результаты пока что наиболее масштабного исследования в своем роде были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В них говорится, что слабость и проблемы со сном были наиболее распространенными симптомами после COVID-19. Они наблюдались в 63% и 26% пациентов соответственно через шесть месяцев после заражения.

Болезнь также может оставить после себя долговременные психологические осложнения. На тревожность и депрессию жалуются 23% пациентов. Легкие тех, у кого COVID-19 протекал в более тяжелой форме, даже через длительное время остаются поврежденными, о чем свидетельствуют рентгеновские снимки.

"Поскольку COVID-19 абсолютно новая болезнь, мы только начинаем понимать ее долгосрочное влияние на здоровье", - сказал доктор Бин Чао из Клиники китайско-японской дружбы и Столичного медицинского университета, который возглавил исследование.

"Наш анализ свидетельствует, что большинство пациентов продолжают жить по меньшей мере с некоторыми последствиями воздействия вируса после того, как их выписали из больницы. Это говорит о потребности в уходе после выписки, особенно в случае тех, кто пережил тяжелый случай COVID-19", - добавил ученый.

Он добавил, что нужно также провести более масштабное исследование с привлечением большего количества людей, чтобы понять весь спектр влияния COVID-19.

Читайте такжеВ Украине возросло число новых случаев COVID-19CNN напоминает, что ученые по всему миру пытаются исследовать долгосрочные последствия коронавируса. Их часто называют "долгосрочными симптомами COVID". Центр по контролю и профилактике заболеваний США причисляет к ним такие симптомы: чувство слабости, одышку, кашель, боли в суставах и груди. Американское ведомство считает такие явления наиболее распространенными в долгосрочной перспективе. Также у пациентов порой наблюдают так называемый "мозговой туман", то есть проблемы с мышлением и вниманием.

"Хотя большинство людей с COVID-19 выздоравливают и возвращают себе нормальное здоровье, некоторые пациенты могут страдать от симптомов, которые будут длиться в течение недель или даже месяцев после выздоровления от респираторного заболевания. Даже у тех, кого не госпитализировали, могут возникнуть длительные или поздние симптомы", - объясняют в Центре контроля и профилактики заболеваний США.

Исследования, которое в августе было опубликовано в British Medical Journal, выявило, что приблизительно у 10% пациентов наблюдается долговременный ход COVID-19. Продолжительность заболевания может перевалить за 12 недель. Но новое китайское исследование наиболее масштабное в настоящее время. Пациенты, принявшие участие в нем, имели средний возраст 57 лет. Все они были выписаны из больницы Jinyintan Hospital в Ухане в период между 7 января и 29 мая 2020 года.

Читайте также"Глаза налились кровью": названы редкие и пугающие симптомы COVID-19Фактически исследование охватывает 70% всех выписанных пациентов после COVID-19 из этого медицинского учреждения за указанный период. В нем не приняли участие только те, кто умер, кто не смог из-за тяжелых психических или физиологических проблем или отказался от участия. Все пациенты заполнили ряд анкет с вопросами для оценки симптомов. Они также прошли медицинский осмотр, тест шестиминутной прогулки и сдали анализы крови. Неожиданно для авторов, 13% пациентов, у которых не было никаких признаков повреждения почек во время госпитализации, теперь появились симптомы нарушения работы почек.

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Перевод: Лесь Дымань