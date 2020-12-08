В федеральной земле Саксония с 14 декабря будет закрыто большинство магазинов, а школы переведут на дистанционное обучение.

Федеральная земля Саксония, на востоке Германии, с 14 декабря усилит ограничительные меры в связи со стремительным распространением коронавируса.

Как сообщает DW в частности, в Саксонии школы будут переведены на дистанционное обучение, а большинство магазинов закроется.

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По словам премьер-министра федеральной земли Михаэля Кречмера, такое усиление локдауна является необходимым шагом из-за высоких показателей заражения коронавирусом.

"Мы должны обуздать ситуацию в земле (имеется в виду Саксония), а это значит уменьшить контакты", - отметил Кречмер, который является членом Христианско-демократического союза.

По его оценке, так называемый "мягкий локдаун", который действует по всей Германии с начала ноября, оказался неэффективным.

Кречмер обосновал такое решение правительства земли тем, что больницы в Саксонии слишком перегружены большим количеством COVID-пациентов. Там сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражения коронавирусом среди всех немецких федеральных земель.

Саксония является первой среди немецких земель, которая прибегает к жесткого локдауну. Среди прочего, во время локдауна там будет ограничено малое приграничное движении с Чехией, которая имеет общую границу с этой землей. Разрешаться работа продуктовых магазинов и магазинов с бытовыми товарами, а также почтовых отделений и парикмахерских. Доступ к домам для ухода за престарелыми будет возможен только после получения отрицательного результата теста на коронавирус. Предполагается, что жесткий локдаун будет действовать в Саксонии до 10 января.

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Автор: Леся Лещенко